Todo o nada para Verstappen y Hamilton en una última carrera de infarto

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) -empatados a puntos (369,5), pero con ventaja para el primero, que saldrá desde la 'pole' y es líder, con un triunfo más (9) - se jugarán este domingo, desde la primera fila de la parrilla, el Mundial de Fórmula Uno más emocionante y controvertido de los últimos años, que se resolverá en la última de las 22 carreras del año: el Gran Premio de Abu Dabi, en Yas Marina, el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.



Verstappen, de 24 años, que aspira a capturar su primer título y convertirse en el primer piloto de Países Bajos en lograrlo, dominó la calificación al cubrir los 5.281 metros del circuito en un minuto, 22 segundos y 109 milésimas, 371 menos que Hamilton; doce años mayor que él y que apunta a un inédito octavo título, que desharía a su favor el empate que lo une al alemán Michael Schumacher y lo convertiría, estadísticamente, en el mejor piloto de todos los tiempos.



La joven estrella neerlandesa, que podría asimismo obtener el primer título para el motorista Honda desde que lo lograse por última vez en 1991, a bordo de un McLaren, el mítico Ayrton Senna -tres veces ganador del Mundial para Brasil-; completó una sensacional actuación. Canjeable por su decimotercera 'pole' en la F1 y una buena dosis de optimismo para afrontar una carrera en la que ambos contendientes tomarán la salida con estrategias diferentes: el neerlandés lo hará con el neumático blando, a diferencia de su gran rival, que lo hará con el medio: el que usaron en la segunda ronda de la calificación (Q2).

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que busca su primera corona, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que opta a un inédito octavo título, llegan empatados a puntos a la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, que decidirá este domingo el Mundial de Fórmula Uno más emocionante de los últimos años.



No basta, sin embargo, que uno acabe por delante del otro en Yas Marina. El ídolo de los Países Bajos es líder porque cuenta una victoria más (9) que el astro británico; pero hay otro factor a tener en cuenta: el punto añadido que otorga la vuelta rápida. Por lo que Verstappen, que será campeón si ninguno puntúa, también podría serlo quedando por detrás de Hamilton: si es décimo, con el giro rápido, y el inglés no pasa del noveno; opción -en teoría- poco probable, pero no imposible.

Verstappen le gana el primer duelo a Hamilton y se lleva la pole gracias a una vuelta sideral Max Verstappen golpeó primero y aprovechó el rebufo de Sergio Pérez para firmar la pole en la carrera por el título ante un Hamilton que partirá segundo. Sainz lo hará quinto. 11 dic 2021 - 15:08





Estas son las posibilidades de ganar el Mundial de cada uno de ellos.



HAMILTON SERÁ CAMPEÓN SI ...

1) Gana la carrera.



2) Queda por delante de Verstappen y acaba entre el segundo y el octavo puesto



3) Acaba noveno y Verstappen es décimo SIN la vuelta rápida.



4) Acaba décimo y Verstappen queda detrás suya.



VERSTAPPEN SERÁ CAMPEÓN SI ...



1) Acaba la carrera por delante de Hamilton.



2) Ambos se retiran o acaban fuera de los puntos.



3) Si acaba décimo con la vuelta rápida y Hamilton no mejora un noveno puesto en Yas Marina.