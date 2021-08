El susto de Hamilton tras el GP de Hungría: "Me mareé en el podio y veía un poco borroso"

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) sufrió un "leve mareo" y tuvo que ser examinado por un médico tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, y que el actual campeón del mundo cree que se puede deber a los efectos que le dejó el coronavirus.

"Lewis Hamilton está en estos momentos viendo al médico del equipo tras sufrir fatiga mareos leves", señaló Mercedes en su cuenta oficial de 'Twitter' después de que el siete veces campeón del mundo abandonase prematuramente la celebración en el podio y no acudiese a sus comparecencias ante los medios.

