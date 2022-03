El sueño roto de Mazepin le lleva a crear una Fundación para ayudar a deportistas en su situación

Nikita Mazepin ha roto su silencio este miércoles. El piloto ruso de 23 años ha comparecido ante los medios de comunicación días después de ser expulsado del volante del Haas que iba a pilotar a lo largo de 2022. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la ruptura de la escudería estadounidense con la empresa Uralkali, propiedad de su padre, acabaron con su despido.

Ahora, en un despacho sin banderas ni decoración, pese a que el acto ha tenido lugar en Moscú, y con un rostro serio y solemne Mazepin ha asegurado que se rompe el sueño "por el que luché 18 años de mi vida" y se ha declarado como víctima de un conflicto y de una decisión "sin ningún motivo legal" porque "acepté ser neutral" cumpliendo todas las exigencias de la FIA para seguir compitiendo.

Ha acusado a Haas de romper su vinculación y la de Uralkali sin dejarle firmar las condiciones: "La decisión de Haas de acabar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por mi o por mi padre o su compañía", afirma para volver a dejar claro que pese a que iba a cumplir la petición de la FIA de competir como neutral ha acabado perdiendo su asiento.

Fundación para ayudar a deportistas que se encuentran en su situación

Mazepin quiere que su caso sirva de ejemplo a otros deportistas que se encuentran en su situación y para ello ha decidido crear la fundación 'Competimos como uno solo' en la que se agrupan atletas que como él han visto truncadas sus carreras por el hecho de ser ciudadanos rusos o bielorrusos.





No descarta con el tiempo volver a competir en la Fórmula 1, pero por el momento se dedicará a la "fundación, en donde puedo ser útil". Trabajará para en el futuro poder regresar al Mundial, aunque no será al volante de un Haas pese a lo que pueda decidir el TAS sobre su despido: "No quiero ir donde no me quieren. Aunque haya un resquicio legal, no puedo volver a Haas".

"El equipo me dijo que si la FIA me dejaba, no habría problema. Yo solía creer al cien por cien en las palabras de Steiner, que es quien dirige el equipo, y nadie está listo para esto. Supe que me echaban el mismo día que la prensa, no me dieron pistas de ello ni apoyo", desvela un Mazepin que recibió el apoyo de compañeros como Checo Pérez, Russell, Leclerc o Bottas, quienes le "llamaron para animarme y apoyarme. Es un gesto importante porque el viaje hasta la Fórmula 1 es largo para todos".

Uralkali podría tomar acciones legales contra Haas

Uralkali, compañía de la que el padre de Mazepin es propietario, tildó de "irrazonable" la decisión y podría también estar sopesando emprender acciones legales contra Haas. "Uralkali tiene la intención de proteger sus intereses de acuerdo con los procedimientos legales aplicables y se reserva el derecho de iniciar procedimientos judiciales, reclamar daños y perjuicios y solicitar el reembolso de las cantidades significativas que Uralkali había pagado por la temporada de Fórmula 1 2022", zanjó en un comunicado.