Sergio Pérez renueva con Red Bull hasta 2022

El equipo Red Bull ha anunciado este viernes la renovación del piloto mexicano Sergio Pérez, que seguirá vinculado a la estructura austriaca la próxima temporada.

Con la continuidad de Max Verstappen asegurada hasta finales de 2023, Red Bull ya tiene confirmada su pareja de pilotos para el siguiente campeonato del mundo, cuando la competición vivirá un revolucionario cambio de normativa.

?? "I’m really happy to be continuing with a great Team like Red Bull into the new era of #F1 and it’s a great opportunity for me." #VamosCheco ?????? https://t.co/Aampfo8SLepic.twitter.com/OCAiMavl47