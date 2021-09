Mick Schumacher y Mazepin seguirán en el equipo Haas de Fórmula 1 en 2022

El equipo Haas de Fórmula 1 ha confirmado este jueves que el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin continuarán siendo sus pilotos titulares la próxima temporada. Ambos se encuentran disputando su primer Mundial en la máxima categoría con el equipo más débil de la parrilla, ya que es el único que no ha logrado puntuar en toda la temporada.

"We’re confident we can move forward as a team and give Mick and Nikita a competitive race package to make the next step in their Formula 1 careers.”



More on the confirmation that Mick and Nikita will continue to drive for us into 2022 ??#HaasF1https://t.co/0tWGaHkQD1