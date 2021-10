El sancionado Hamilton monopoliza la jornada con Alonso séptimo y Sainz duodécimo

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Turquía, donde tendrá difícil lograr la victoria debido a una sanción, mientras que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) han empezado séptimo y duodécimo, respectivamente.

Antes de que los motores arrancaran en el Intercity Istanbul Park, los mecánicos de Mercedes se vieron obligados a cambiar la cámara de combustión del coche de Hamilton. De acuerdo al reglamento, la sanción estipulada es de diez puestos en la parrilla de salida del domingo, por lo que el británico sabe que será complicado mantener el liderato del Mundial el próximo domingo.

Este contratiempo no perturbó el pilotaje del vigente campeón del mundo, que lideró las dos sesiones libres de la jornada en el circuito otomano y marcó un mejor tiempo de 1:23.804 en la tanda cronometrada vespertina.

El otro piloto capaz de bajar de 1:29 fue Charles Leclerc (Ferrari), que se quedó a una décima del primer puesto, mientras que Valtteri Bottas fue tercero perdiendo ya más de cuatro décimas con su compañero de equipo.

