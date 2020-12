Sainz se viste de rojo y Binotto ve posible sus podios: “Esperamos que esté aquí más de dos años”

En directo desde la Sala Montreal de Maranello, Mattia Binotto esperaba a un selecto grupo de periodistas internacionales entre los que se encontraba COPE. Era una comida virtual sin comida, uno de esos platos sin sal a los que nos ha acostumbrado esta pandemia.

Se mantenía eso sí, una de las reglas básicas de otras reuniones, prohibido emitir ningún sonido, toda la información embargada hasta la madrugada. Antes del turno de preguntas, el jefe de Ferrari tenía un triunfo bajo la manga. “Vosotros no lo veis, pero no estoy solo, tengo aquí a dos amigos”. Se abrió el plano y ahí estaba la primera imagen de Carlos Sainz vestido con un polo rojo Ferrari. Su cara destilaba ilusión. Charles Leclerc y Carlos juntos en la habitación parecen recién salidos de un college norteamericano, tan jóvenes, casi puros, poco que ver con su fiereza en la pista. Buenas palabras del monegasco “para un compañero del que espera aprender mucho”.

Es el turno de Sainz, antes de marcharse: “Mi primer día de rojo es muy especial para mí. Es una jornada que nunca olvidaré. Estoy totalmente motivado y refrescado para este desafío. Vengo directo de Inglaterra. Después de un descanso navideño para cargar las baterías estaré aquí en Maranello en enero para apretar y ayudar al equipo a progresar y estar en la mejor línea de trabajo posible. Hoy tendré mis primeras reuniones con los ingenieros y la visita a la fábrica, y es algo que no olvidaré”.

Después de irse los pilotos, le hago dos preguntas a Binotto, sobre si espera ver a Sainz en el podio y confía en él como piloto de futuro, más allá de sus dos años de contrato. El ingeniero italo suizo cree sin peros en su nuevo fichaje: “La respuesta es que sí a las dos preguntas. Esperamos y deseamos verle en el podio, aunque ciertamente no depende de él, sino del coche. Pero si el coche es suficientemente bueno él es capaz de hacer carreras fuertes y estará en el podio. Y es un piloto muy joven. Tenemos la alineación más joven de pilotos desde 1968 y cuando eliges algo así no es sólo por dos años, es porque estás pensando a largo plazo. Nuestra esperanza es que Carlos sea renovado y esté con nosotros también en el futuro”.

No está nada mal la respuesta, sobre todo después de que un periodista alemán le preguntara sobre los dos próximos años de Mick Schumacher y Binotto le dijera que vigilará su progresión, especialmente en la consistencia en carrera, una de las virtudes de su nuevo fichaje español: “Carlos es rápido, fuerte, su 2020 fue bueno. Fue más rápido en calificación, en el pasado no lo era tanto, y es muy sólido en las carreras. Acaba y mejora posiciones. Espero que contribuya en el campeonato de constructores, muy importante. Necesitamos dos pilotos que cumplan en las carreras. Estoy seguro de que nos ayudará a mejorar como equipo. Viene con su experiencia, que no es pequeña, en escuderías diferentes. Escucharemos y aprenderemos. Espero que sea un gran compañero con Leclerc. Y un trabajador duro, un líder, que nos ayude para que el equipo sea más fuerte. Nos beneficiaremos de su llegada a Ferrari desde el primer año”.

La escudería de Maranello espera tener una buena evolución de motor, y aspirar al menos al tercer puesto en constructores. Sainz llegará a Melbourne con sólo día medio de test de pretemporada y otra jornada en Maranello con un coche de 2018 para aprenderse los procedimientos. “También la ayudará mucho el simulador”, sentencia Binotto, que cree que llegará suficientemente preparado a la primera carrera. Por último, Leclerc no será el líder del equipo, tendrán libertad para luchar entre ellos, siempre que no se “hagan daño”.