Sainz: "Si puedo ponerme primero en la salida, me tiraré seguro"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá segundo en la carrera del Gran Premio de Rusia, ha asegurado que tratará de aprovechar cualquier oportunidad en la salida para ponerse primero si el británico Lando Norris (McLaren) sale "mal", y ha recalcado que cuando "se igualan un poco las condiciones" en la Fórmula 1 todos tienen "nivel" para "aprovechar" los despistes de los demás.

"Será una salida complicada. Aquí, salir en primera línea es difícil, normalmente te cogen el rebufo y te suelen pasar. El segundo es peor todavía, porque sales por el lado sucio y no tienes rebufo. O salgo muy bien o es posible que Russell aproveche el rebufo de Lando y me pase, pero también puede pasar que Lando salga mal y que yo me ponga por delante. Si puedo ir a por el primero, me tiraré seguro", declaró en rueda de prensa.

Además, el madrileño reconoció que ha sido "un día complicado hasta la Q3". "La Q3 nos ha dado la oportunidad de resarcirnos un poco después de una Q1 y una Q2 donde, con los intermedios, no encontrábamos el ritmo ni el balance con el coche. A la mínima oportunidad que he tenido de poner el 'slick', me he tirado a saco a por él", manifestó.

"Había que arriesgar, no me quedaban más intermedios y había que intentar algo diferente. Lo he conseguido calentar bien y hacer una vuelta al límite, donde he estado muy cerca de ser demasiado. Ha funcionado, y te deja ese sabor de boca de pensar en si hubieses dejado 50 segundos más para ser el último en cruzar la meta y tener la pista un poco más seca. La pole hubiese estado ahí", añadió.

En este sentido, explicó que ha tratado de "encontrar el balance entre tener la rueda blanda caliente y seguir tirando para meterlo en temperatura o aflojar, esperar 30 segundos para ser el último en cruzar la meta". "Al final he encontrado un buen compromiso entre una cosa y la otra. Tenía la pole, hasta que ha venido en bueno de Lando por detrás", explicó.

Por último, Sainz aseguró que los tres primeros puestos de salida -Norris, él y el británico George Russell (Williams)- demuestran que hay "nivel" en el 'Gran Circo'. "Esto demuestra que cuando se igualan un poco las condiciones en la Fórmula 1, hoy en día tenemos un nivel que cuando se despistan los de arriba los demás estamos ahí para aprovecharlo. Cuando llegan estas condiciones sabes que arriesgando, el déficit del coche baja", concluyó.

Alonso: "El cuarto puesto hubiese sido posible"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que arrancará sexto el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, ha asegurado que "hubiese sido posible" salir cuarto, de no ser por un pequeño error en la Q3, aunque ha reconocido que "en condiciones normales", sin lluvia en el Autódromo de Sochi, no habría conseguido una sexta plaza de parrilla.

"Siempre es un día complicado cuando vas directo a la crono, sin ningún tipo de calentamiento y, además, en una pista en la que nunca habíamos rodado en lluvia. Fue estresante, pero sexto está bien. En condiciones normales no creo que hubiésemos hecho sextos", señaló a DAZN.

Además, el asturiano comentó un pequeño error de trazada que le ha costado posiciones. "Me he salido un poco en la curva 6, he tocado el agua, y he perdido medio segundo, así que viendo los tiempos ahora me da un poco de rabia, porque cuarto hubiese sido posible. Igual no cambiaba nada, porque hubiese sido cuarto delante de Hamilton y después de dos vueltas me dejaría en la posición que me toca. Pero bien, bastante delante de mi compañero, que me hace ilusión", subrayó.