Sainz: "Han sido dos años increíbles en McLaren, estoy muy agradecido"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que ha finalizado sexto en el último Gran Premio de la temporada, en Abu Dabi, ha asegurado que ha vivido "un año difícil", pero que tanto él como los integrantes de McLaren lo han sabido "superar juntos", además de reconocer las "ganas" que tiene por vestir de "rojo" Ferrari la próxima campaña en la Fórmula 1.

"Es un muy buen día para todo el equipo, les doy la enhorabuena a todos; ha sido un año difícil que hemos sabido superar juntos", señaló en declaraciones a Movistar F1. "He madurado como piloto, he ido mejorando carrera a carrera. He encontrado un entorno que me ha apoyado a tope y que me ha sabido cuidar como atleta y me ha dado las mejores condiciones de trabajo que uno quiere tener a un nivel alto y bajo presión", añadió.

En este sentido, se mostró agradecido con todos los integrantes del equipo. "Agradezco a todo el equipo y a Zak Brown, que fue el que confió en mí en su día, estos dos años increíbles. Una buena muestra de lo que ha sido el año son estas 6 o 7 últimas carreras, en las que no nos hemos bajado de los siete primeros. En cuanto nos han dejado de pasar los problemas de motor y de 'pit stop' de principio de temporada no nos hemos bajado de los siete primeros", dijo. "Nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas", apuntó.

Sobre la carrera en Abu Dabi, el madrileño reconoció que fue "un poco aburrida" y "un poco tensa". "No sabíamos muy bien qué iba a pasar con los 'safety car'. Es una pena que mi media no haya funcionado como esperábamos, ha habido tanto o más 'graining' con la media que con la blanda. A partir de ahí, pasaron los dos Ferrari y ya me he puesto a controlar la carrera, los neumáticos y a traer el coche que nos ha dado ese tercer puesto en el Campeonato de Constructores", manifestó.

Por último, se mostró convencido de que su investigación por conducir demasiado lento en el 'pit-lane' se saldará sin sanciones. "No debería haber problemas. No quería crear ninguna cola en el 'pit-lane', si me hubiese puesto por detrás de Lando hubiese creado un atasco para Red Bull, que hubiese sido peor. No he ido erráticamente despacio, ni mucho menos, he hecho lo que tenía que hacer por la seguridad del 'pit-lane'. Al final, he entrado en el box justo cuando Lando se iba y ha sido prácticamente perfecto", concluyó.