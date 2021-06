Sainz asegura que "vamos por el buen camino" mientras que Alonso apunta que "los puntos van a estar caros"

Sainz: "Vamos por el buen camino"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá quinto en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, ha asegurado que van "por el buen camino" y que sigue sintiéndose cada vez "más cómodo" con su monoplaza, y espera que este domingo pueda "acertar con la salida y la estrategia" en el circuito Paul Ricard.

"Vamos por el buen camino, de momento; a ver si mañana conseguimos acertar con la salida y la estrategia, que son las otras dos cosas a trabajar. Es la primera 'qualy' limpia en bastantes fines de semana, no ha pasado mucho y hemos demostrado el primer progreso que se está haciendo con el coche. Van pasando las carreras y me voy sintiendo más cómodo", señaló en declaraciones a DAZN.

??? @Carlossainz55: "Sinceramente noto que desde Mónaco he ido muy rápido, y yo también voy mejorando"#FranciaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/GGt2lx2Tjw — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2021









Además, el madrileño considera que el hecho de "que no haya habido banderas rojas en la Q3 ha ayudado" para conseguir una buena plaza y unas buenas sensaciones. "Sinceramente, noto que desde Mónaco he ido muy rápido en todo momento, tanto en Bakú como aquí, solo que aquí no han pasado tantas cosas. Van pasando las carreras y yo voy mejorando, que es algo natural", indicó.

Sobre los neumáticos, explicó que "no había mucha diferencia" este sábado entre el medio y el blando. "Hoy el medio lo hemos hecho funcionar mucho mejor. Ayer, con la temperatura más alta, no lo conseguimos hacer trabajar, hoy he bajado un segundo y me he quedado sorprendido. He estado a punto de guardarme el medio para la Q3, para ver si ese neumático me daba una mejor vuelta", aseguró.

"Nos ha sorprendido un poco a todos ese neumático y estoy contento de poder empezar mañana con él. El 'soft' iba muy bien, he conseguido hacer dos vueltas muy buenas en la Q3; cuando vas cómodo en el coche y entiendes bien el neumático, es lo que tiene", concluyó.

Alonso: "Los puntos van a estar caros"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que partirá noveno en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, ha asegurado que los puntos "van a estar caros" este domingo en carrera, ya que deberán resistir al empuje de muchos coches potentes que amenazan con ganarle la posición.

"Creo que va a estar muy apretado. Tenemos malos clientes a nuestro alrededor, con los Ferrari, McLaren y la gente que salga con neumático nuevo por detrás. Los puntos van a estar caros, no creo que vaya a ser una carrera de muchísimos puntos, pero vamos a intentar estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad", señaló en declaraciones a DAZN.

??? @alo_oficial, sobre la carrera de mañana



"Creo que va a estar muy apretado. Tenemos malos clientes alrededor, pero vamos a intentar estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad"#FranciaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/VIOs6CIqLn — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2021









"Ha sido una buena crono, hemos extraído el máximo. Desde la Q1, del segundo intento, hasta la Q3, creo que me he movido en dos décimas arriba y abajo. El tiempo era ese, podía poner otros diez juegos de neumáticos y más o menos me iba a mover en esa franja, que en otras cronos no pasaba; siempre me iba con un sabor agridulce porque pensaba que si hubiese tenido más oportunidades o avanzado durante la crono hubiese conseguido más rendimiento. Sin embargo, esta vez esta más o menos contento desde la Q1".

Por último, habló de sus buenas sensaciones con el neumático medio. "Normalmente, el 'rojo' es el que más me cuesta, también coincide que lo usas los sábados, pero tengo siempre un poco de movimiento. Con mi conducción más agresiva, el neumático duro lo soporta un poco mejor. Aquí sabíamos que la crono íbamos a intentar hacerla con 'amarillos', porque era el neumático a evitar el 'rojo' en carrera. Empezamos a reservar ya desde el viernes", subrayó.