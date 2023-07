Russell lidera unos libres bajo la lluvia y marcados por el accidente de Checo Pérez

El piloto británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido este viernes en los Libres 1 del Gran Premio de Hungría, undécima cita del Mundial de Fórmula 1, en una sesión pasada por agua y con varios parones, con pilotos que no llegaron a poder finalizar una vuelta cronometrada, y que de poco sirvió.

Dos banderas rojas, la de Sergio Pérez (Red Bull) al inicio y la de Carlos Sainz (Ferrari) en el tramo final, además de varias banderas amarillas y la presencia puntual, pero importante, de la lluvia hicieron de esta primera sesión de libres una tanda atípica y llena de sorpresas.

FP1 CLASSIFICATION Russell tops a rain-affected first practice in Hungary

Russell fue el mejor, con neumáticos intermedios y lidiando con el agua presente en el resbaladizo asfalto de Hungaroring. Pero en los Libres 2, si el clima respeta, podrían verse tiempos bien distintos. De momento, Oscar Piastri (McLaren) y Lance Stroll (Aston Martin) marcaron el segundo y tercer mejor crono.

Por su parte, el español Fernando Alonso (Aston Martin) llegó a liderar en varias ocasiones la tabla de tiempos, para ser finalmente quinto por detrás de Lando Norris (McLaren). Alonso y su Aston Martin van bien sobre agua y, en principio, también sobre seco en este 'circuito de karts gigante'.

Carlos Sainz (Ferrari) fue uno de los siete pilotos que no marcaron tiempos. Pero fue protagonista cuando, a falta de un cuarto de hora para el final de la práctica, provocó bandera roja al salirse de pista haciendo patinaje.

A la salida de la curva 3, rápida, perdió el control de su Ferrari y se fue a la casi nula escapatoria junto al muro, que llegó a rozar pero ya a 'cámara lenta' y sin grandes daños. Eso sí, tuvo que cambiar el alerón delantero y revisar el fondo plano y otras zonas del monoplaza y se quedó sin volver a salir a rodar.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers