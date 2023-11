Russell arrasa en los primeros libres; Drugovich sorprende con el coche de Alonso; Sainz, séptimo

El británico George Russell (Mercedes) lideró este viernes los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, en los que el brasileño Felipe Drugovich (Aston Martin) quedó segundo y el australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), tercero, y que sirvieron para ver a diez jóvenes pilotos probar un monoplaza de Formula 1, entre ellos el campeón de la Formula E, el británico Jake Dennis, con Red Bull.

Our top three in the final FP1 of 2023 ??#F1#AbuDhabiGPpic.twitter.com/mxNOIUFpgv