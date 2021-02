Red Bull presenta su nuevo monoplaza RB16B

El equipo Red Bull de Fórmula Uno ha presentado el que se será su nuevo monoplaza para la temporada 2021, el RB16B, equipado con la unidad de potencia motorizada por Honda y que pilotarán el holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

El nuevo monoplaza mantiene prácticamente los mismos colores de otras temporadas de Red Bull, sin demasiados cambios de decoración y con muy pocas actualizaciones tecnológicas al estar obligados todos los equipos a trabajar sobre la base de la temporada pasada para contener los presupuestos y de ahí la nueva denominación del coche, que si en 2020 era el RB16, ahora, en 2021, es el RB16B.

⏯ And now for the B-Side �� Meet the RB16B #ChargeOn �� pic.twitter.com/2XrH3G4AP0