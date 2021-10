Red Bull empieza a calcular cómo vencer a Hamilton

El asesor de Red Bull Racing Helmut Marko ha concedido una entrevista en exclusiva para Mortorsport.com donde ha hablado sobre las posibilidades que tiene su piloto estrella Max Verstappen, de cara a ganar el título mundial de la Fórmula 1. El miembro del equipo austriaco destacó la intensidad que existe en el duelo contra Mercedes y Lewis Hamilton sin olvidar ciertos aspectos controvertidos en la carrera por el tan ansiado título.

En primer lugar, uno de los primeros temas que se trataron en la entrevista es la agresividad de Max y cómo esta, ha disminuido con el paso del tiempo. "Es menos agresivo. Piensa más en el campeonato. Por ejemplo la primera curva en Austin, yo diría que incluso hace un año no habría cedido".

Con el punto de mira fijado en el título mundial de este año, el hecho de sobrevivir a ciertos circuitos que no son tan beneficiosos como otros, es algo a tener en cuenta en una lucha tan apretada como la actual. "Antes de las últimas tres carreras, teníamos miedo de encontrarnos muy por detrás. La conclusión es que obtuvimos más puntos que Hamilton en estos Grandes Premios. Lo que es aún más notable es que hemos perdido inocentemente en Bakú, Silverstone y Hungría. Si calculamos cuidadosamente el número de puntos perdidos, es 50 en estas tres carreras. Por lo tanto, hoy solo estamos 12 puntos por delante. Hemos sobrevivido a todos estos contratiempos y también hemos sabido responder al ascenso de Mercedes. Pero para las carreras restantes".

Uno de los principales atractivos que tiene esta temporada de Fórmula 1, es la rivalidad que poco a poco va en aumento entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Ambos pilotos se han encontrado en numerosas ocasiones dentro de la pista, mostrando la creciente tensión que hay entre ellos. Helmut Marko no ha querido desaprovechar la oportunidad de hablar sobre esto y destaca una actitud antideportiva. "Cuando Mercedes vio que estábamos a su nivel o más rápido, estaban las aletas flexibles y los argumentos débiles. Si no viene de Mercedes, viene de un equipo cercano, principalmente McLaren o Aston Martin. Tomamos eso como una actitud antideportiva, luego también nos enfocamos en lo que estaba pasando en Mercedes, con su alerón trasero y alerón delantero, por ejemplo. Pero eso es lo que sucede cuando una pelea es tan intensa, especialmente cuando alguien no está acostumbrado a que otro cuestione su competitividad. Este es el caso de este año y así reaccionaron, como hicimos nosotros después. Si ganamos los próximos dos Grandes Premios, entonces será 60-40 para Max".