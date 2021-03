Primera salida a pista del Alpine de Alonso, conducido por Esteban Ocon

El equipo Alpine F1 inauguró la temporada 2021 con la primera salida a pista del A521, que se presentó el martes y que este miércoles pilotó el francés Esteban Ocon en el circuito británico de Silverstone en una jornada de filmación limitada a 100 kilómetros.

El A521, impulsado por la unidad de potencia Renault E-Tech 20B de este año, es una evolución del R.S.20 de 2020, informa la escudería de Ocon y el español Fernando Alonso, que ni pudo estar ni a la presentación del martes ni en la jornmada de este miércoles por las restricciones de viaje por la pandemia.

El coche salió del garaje y se dirigió a la pista minutos después de las nueve de la mañana para una vuelta de instalación.

Con un breve retraso, debido a la niebla matinal en Northamptonshire, Ocon completó después 16 vueltas al circuito completo de gran premio de 5,891 km.

