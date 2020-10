Pierre Gasly seguirá en 2021 en la escudería AlphaTauri

El equipo AlphaTauri confirmó este miércoles que el piloto francés Pierre Gasly continuará ocupando uno de sus monoplazas para la temporada 2021 del Mundial de Fórmula 1, premiando así su buena actual campaña en la que incluso consiguió la victoria en el Gran Premio de Italia.

"La Scuderia AlphaTauri se complace en anunciar que Pierre Gasly continuará con el equipo durante la temporada 2021 de Fórmula 1. Después de regresar a la Scuderia AlphaTauri a mediados de 2019, Pierre ha demostrado sus capacidades una y otra vez, clasificándose y terminando constantemente entre los 10 primeros", apuntó el equipo.

Gasly, actual noveno clasificado del Mundial y fue relevado por Red Bull a su filial a mitad de la temporada 2019, se mostró "muy feliz" por esta renovación. "Este año va muy bien y estamos en el camino de tener nuestra temporada más exitosa en la historia del equipo. Siento que tenemos una relación muy fuerte y que hemos logrado aprovechar todas las oportunidades que se nos han presentado, la mejor en el Gran Premio de Italia", recalcó el francés, de 24 años.

RACING FOR ALPHA TAURI IN 2021!

1 podium + 1 race win means we keep going with my boys at @AlphaTauriF1. I will give my very best to bring success to these guys. One more year in white! The best is yet to come. pic.twitter.com/Lu1XgWvm0L