El nuevo presidente de la FIA se estampó con el Renault de Fernando Alonso

El nuevo presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Ben Sulayem se estrenó en la Fórmula 1 con un accidente a bordo del Renault R28 que pilotó Fernando Alonso durante una exhibición en Dubai en 2009.

I am truly honoured to be elected President of the @FiA. Thank you all so much. I am humbled by the trust you’ve placed in me and the team and we pledge to govern in the interests of all members. pic.twitter.com/9E7TiG0PyG