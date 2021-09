Norris arrebata la pole a Sainz en Sochi

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) saldrá segundo este domingo en la carrera del Gran Premio de Rusia, decimoquinta cita del Mundial de Fórmula 1, después de una sesión de clasificación en la que el británico Lando Norris (McLaren) le arrebató la pole en el último instantes, mientras que Fernando Alonso (Alpine) supo jugar sus cargas en condiciones de mojado para garantizarse la sexta posición de salida.

?? TOP 10 - END OF Q3 ??



1 NOR ??

2 SAI

3 RUS

4 HAM

5 RIC

6 ALO

7 BOT

8 STR

9 PER

10 OCO#RussianGP#F1pic.twitter.com/VvLG9DSvSL