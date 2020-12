Nikita Mazepin, nuevo piloto de Haas, protagoniza un "aborrecible" incidente al manosear a una mujer

El equipo Haas de Fórmula 1 ha condenado el "aborrecible" vídeo que el ruso Nikita Mazepin, su nuevo piloto para la próxima temporada, subió este martes por la noche en su cuenta de Instagram en el que manosea a una mujer dentro de un coche.

"Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento", apuntó el equipo en un comunicado.

