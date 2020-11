Mick Schumacher apunta a piloto de Haas la próxima temporada

La escudería Ferrari de Fórmula Uno confirmó que sus jóvenes pilotos Robert Shwartzman y Antonio Fuoco participarán en las jornadas de test en Abu Dabi, después del último Gran Premio de la temporada, quedándose Mick Schumacher fuera de esta elección.

Según los medios especializados Autosport y Motorsport, el futuro del hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher estaría ligado a Haas, un equipo que podría dar a Mick la oportunidad de dar el salto a la Fórmula Uno la próxima temporada.

Lo que es seguro es que el joven piloto alemán no estará con Ferrari en los test de final de curso en Abu Dabi. La escudería italiana confirmó en un comunicado que en esos test participarán el ruso Robert Shwartzman y el italiano Antonio Fuoco.

