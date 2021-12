Mercedes retira su apelación y acepta a Max Verstappen como campeón de la Fórmula 1

El equipo Mercedes-AMG Petronas retiró su apelación de la última carrera del pasado Mundial de Fórmula 1, un Gran Premio de Abu Dabi donde Max Verstappen (Red Bull) se coronó campeón tras adelantar a Lewis Hamilton en la última vuelta tras una acción de 'Safety Car' donde Mercedes cree que perdieron el título por una mala aplicación del reglamento por parte de la FIA.

"Salimos de Abu Dabi sin dar crédito a lo que acabábamos de presenciar. Por supuesto, es parte del juego perder una carrera, pero es algo diferente cuando pierdes la fe en las carreras. Seguimos responsabilizando a la FIA de este proceso, pero por la presente retiramos nuestra apelación", aseguró Mercedes en un comunicado.

De este modo, retiran su apelación y aceptan que la victoria del GP Abu Dabi y el título mundial sean para Max Verstappen y para Red Bull. Eso sí, siguen enrocados en que la FIA y el director de carreras de la F1, Michael Masi, cometieron errores y no fueron equidistantes.

"Junto con Lewis, hemos deliberado sobre cómo responder a los eventos en el final de la temporada. Siempre nos ha guiado nuestro amor por este deporte y creemos que todas las competiciones deben ganarse por méritos. En la carrera del domingo, muchos sintieron, incluido nosotros, que la forma en que se desarrollaron las cosas no estaba bien", aseguró el equipo alemán.

