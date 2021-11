Mercedes pide una nueva revisión del incidente Hamilton-Verstappen en Brasil

La escudería Mercedes ha pedido de manera oficial a la FIA, una revisión del incidente que se produjo en la carrera del GP de Brasil entre el piloto inglés y el piloto de Red Bull. Ahora que se han hecho publicas las imágenes desde todos los ángulos posibles, la escudería de Toto Wolf ha emitido un comunicado en el que piden a los comisarios que valoren de nuevo el incidente de carrera que tan solo fue anotado por el director de carrera.

El director de carrera de la F1, Michael Masi, reconoce que no revisaron las cámaras 'on board' de Verstappen y Hamilton tras el incidente en el Gran Premio de Brasil.

