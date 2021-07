Mercedes marca el ritmo, Alpine sonríe y Ferrari sufre

La escudería Mercedes ha dominado la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, con Valtteri Bottas por delante de Lewis Hamilton, mientras que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) han finalizado séptimo y duodécimo, respectivamente.

La undécima carrera del campeonato empezó con buenas noticias para Mercedes en un circuito donde ha dominado en los últimos años con tres victorias consecutivas de Hamilton, que llega a Hungaroring decidido a asaltar el liderato del Mundial. Bottas paró el reloj en 1:17.102 y batió por apenas 27 milésimas al británico, ambos distanciados en tres décimas de Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés se quejó por radio del rendimiento de su coche y tiene trabajo por delante para buscar la revancha de Silverstone, donde se fue sin puntos tras un toque de Hamilton. En cuanto a los pilotos españoles, buenas noticias para Fernando Alonso y malas para Carlos Sainz, siempre con la prudencia que exige una primera jornada de entrenamientos libres.

