Los jefes de la Fórmula 1 eligen a Verstappen como mejor piloto del año

El neerlandés Max Verstappen suma un nuevo logro a una temporada de ensueño en la que se ha coronado por primera vez en su carrera como campeón del mundo de Fórmula 1. Tras el título logrado en Abu Dabi, el piloto de Red Bull ha sido elegido por los jefes de equipo de la competición como el mejor de la parrilla en 2021.

Los diez jefes de las diez escuderías que disputan el campeonato han votado su lista de los diez mejores del año, con la condición de que su clasificación individual permaneciera en el anonimato. Los conductores obtuvieron puntajes basados en el sistema de actual: 25 para el mejor hasta uno para el décimo en cada lista. Esos puntajes se combinaron para crear una clasificación.

