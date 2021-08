Los comisarios rechazan la apelación de Aston Martin y Sainz mantiene el podio logrado en Hungría

Los comisarios rechazaron este lunes la apelación de Aston Martin por la descalificación del alemán Sebastian Vettel en el pasado Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 por una irregularidad en el combustible. De esta manera, Carlos Sainz, mantiene el podio.

El tetracampeón del mundo finalizó segundo el pasado 1 de agosto en Hungaroring, pero los comisarios le descalificaron después de que no pudieran tomar "la adecuada muestra de combustible después de la carrera" que exige el reglamento.

Según el reglamento técnico, los pilotos deben asegurarse de que se pueda tomar una muestra de 1.0 litros de combustible del monoplaza en cualquier momento del Gran Premio. Sin embargo, después de la carrera en Hungaroring, sólo fue posible tomar una muestra de 0,3 litros del Aston Martin del de Heppenheim.

El equipo de Vettel presentó una apelación que fue estudiada y rechazada este lunes por la organización del Mundial, después de que Aston Martinno pudiera ofrecer una "nueva prueba significativa y relevante" a los comisarios.

La FIA reveló que Aston Martin había descubierto que una bomba de combustible defectuosaprovocó que se descargara "inadvertidamente una cantidad significativa de combustible de la celda de combustible" del monoplaza de Vettel, por lo que el personal de la federación solo podía extraer 0,3 litros.

Los comisarios aceptaron esta nueva prueba, pero recalcaron que era irrelevante por qué había menos de 1,0 litros de combustible en el coche, advirtiendo que el equipo "habría tenido presentar hechos de que en realidad quedaba más de 1 litro de combustible". "La explicación de por qué no se pudo cumplir con este requisito no es relevante para la decisión de si se ha producido una infracción de la reglamentación", zanjaron, rechazando la apelación y manteniendo el resultado final con Esteban Ocon, Lewis Hamilton y Carlos Sainz en el podio.

