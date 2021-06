Sergio Pérez domina el segundo libre; Carlos Sainz, tercero; Fernando Alonso, sexto

El equipo Red Bull se ha anotado un doblete en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, con Sergio Pérez al frente y Max Verstappen segundo, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) ha sido tercero y Fernando Alonso (Alpine) sexto en un día marcado por el mal rendimiento de Mercedes

