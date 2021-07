Lewis Hamilton renueva con Mercedes hasta 2023

El piloto británico Lewis Hamilton ha renovado dos años con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team, por lo que cumplirá once años conduciendo un monoplaza de las 'flechas plateadas' en la Fórmula 1, ha confirmado la escudería.

"Es difícil creer que han pasado casi nueve años trabajando con este increíble equipo. El tiempo realmente vuela. Estoy feliz y emocionado de anunciar que continuaremos nuestra asociación dos años más. Hemos logrado mucho juntos, pero aún nos queda mucho por hacer, tanto dentro como fuera de la pista", afirmó Hamilton.

