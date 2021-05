Leclerc no sale en Mónaco por problemas mecánicos

Charles Leclerc (Ferrari), que el sábado se había convertido en el primer monegasco de toda la historia en firmar la 'pole' en un Gran Premio de Mónaco, que en esta ocasión coincide con el quinto del Mundial 2021 de Fórmula Uno, no saldrá este domingo en Montecarlo, según acaban de confirmar fuentes de su equipo.

RACE UPDATE:



Charles will not start the race due to an issue with the left driveshaft which is impossible to fix in time for the start of the race. #MonacoGP