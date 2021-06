Leclerc logra la pole en una accidentada calificación; Sainz y Alonso saldrán 5º y 8º en Bakú

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Formula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, la capital del país.



Leclerc firmó este sábado la novena 'pole' de su carrera en F1 -la segunda consecutiva- al cubrir los 6.003 metros de la pista de Baku en un minuto, 41 segundos y 218 milésimas, 232 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá segundo.



El holandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del campeonato- arrancará tercero en Baku, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) saldrán quinto y octavo, respectivamente; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) afrontará desde el séptimo puesto de parrilla.

