Las suplentes del Barça también golean en Europa

El Barça, con muchas suplentes, finalizó la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina con pleno de triunfos gracias a los goles de Leila Ouahabi, Fridolina Rolfö, Alexia Putellas, Ingrid Engen y Lieke Martens, que cimentaron la victoria por 5-0 en el trámite ante el Koege danés una vez lograda la clasificación para los cuartos de final y la primera plaza en la jornada anterior.



Los seis triunfos de la Champions League, sumados al pleno que también lleva el equipo azulgrana en la Liga, elevan a 19 sus victorias consecutivas en este inicio de curso. El balance de goles a favor y en contra en esta fase de grupos es una muestra clara de la superioridad que ha mostrado el Barça. El equipo de Jonatan Giráldez ha celebrado 22 tantos y tan solo ha recibido uno.



El técnico anunció rotaciones en la previa y cumplió con su palabra. Hasta siete cambios introdujo en el once titular respecto al triunfo por 1-3 ante el Real Madrid del pasado fin de semana.



Así, jóvenes jugadoras como la portera Cata Coll, la defensa Jana Fernández y la delantera Claudia Pina tuvieron su oportunidad de inicio. En el segundo tiempo también jugaron las futbolistas del filial Ona Baradad, Ornella Vignola y María Pérez, que debutó en competición europea.



El Koege, último campeón y actual líder de la liga danesa, llegó al Estadi Johan Cruyff sin su entrenador, Soeren Randa-Boldt, con problemas de salud. El planteamiento de las danesas se basó en situar una muralla defensiva para obstaculizar el ataque azulgrana e intentar conectar con Kyra Carusa, sola en la delantera, las pocas veces que lograron robarle el balón al Barça.



Pero la resistencia visitante cayó muy pronto. Un centro-chut desde la banda izquierda de Leila Ouahabi en el minuto 10 sorprendió a Kaylan Marckese, que vio cómo el balón se colaba en su portería por el segundo palo y así subía el 1-0 en el marcador.



Poco después, Mariona Caldentey tuvo que ser sustituida al notar unas molestias en la parte posterior del muslo derecho tras una jugada de combinación en la que llegó forzada a la línea de fondo.



En el minuto 28, Carusa consiguió desbordar por primera vez a Irene Paredes y obligó a intervenir a Cata Coll, que se lanzó a los pies de la delantera para evitar el empate. El rechace cayó en Kelly Fitzgerald, pero la centrocampista del Koege mandó el balón a las nubes.



Dos minutos después, Fridolina Rolfö, la sustituta de Mariona, se encargó de volver a poner las cosas en su sitio mediante un remate de cabeza cruzado a centro de Alexia Putellas que se convirtió en el 2-0. Precisamente, la Balón de Oro prácticamente sentenció el partido en el 43 al levantarse la pelota para rematar a gol con una volea que supuso el tercer tanto de la noche.



Si el ritmo del primer tiempo no fue especialmente intenso aún disminuyó más en el segundo, con un Barça que en todo momento jugó en campo rival. Ingrid Engen, con la puntera después de un saque de esquina, hizo el 4-0 en el minuto 65. Fue su primer gol con la camiseta azulgrana.



La mejor oportunidad del partido para el Koege llegó cinco minutos después, cuando Cornelia Kramer se quedó sola ante Cata Coll en un contraataque y la joven delantera danesa mandó el balón al travesaño.



Aún hubo tiempo para el gran gol de la noche. En el 74, Lieke Martens vio adelantada a Marckese y probó una vaselina desde 30 metros que se coló por la escuadra derecha. Con esta obra de arte el Barça certificó el 5-0 definitivo ante un Koege que se marcha de su debut en Europa con 0 puntos.



FICHA DEL PARTIDO:



5 - Barcelona: Cata Coll; Jana Fernández, Paredes, Melanie Serrano, Ouahabi; Engen (María Pérez, min. 79), Mariona Caldentey (Rolfö, min. 23), Alexia (Ornella Vignola, min. 69); Graham Hansen (Ona Baradad, min. 69), Crnogorcevic (Martens, min. 69) y Claudia Pina.



0 - Koege: Marckese; Faerge, Svendsen, Laura Pedersen, Obaze, Markvardsen; Pokorny (Nowak, min. 87), Jankovskva (Uhre Nielsen, min. 46), Kelly Fitzgerald, Cecilie Floe Nielsen (Kramer, min. 56); y Kyra Carusa.



Goles: 1-0, min. 10: Leila Ouahabi. 2-0, min. 30: Fridolina Rolfö. 3-0, min. 43: Alexia Putellas. 4-0, min. 65: Ingrid Engen. 5-0, min. 74: Lieke Martens.



Árbitro: Petra Pavlikova (Eslovaquia).



Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo C de la Liga de Campeones femenina disputado en el Estadi Johan Cruyff ante 1.572 espectadores. En los prolegómenos del encuentro la jugadora azulgrana Lieke Martens levantó ante la afición el Golden Player Woman que le fue entregado este lunes en Turín.