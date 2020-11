Lance Stroll logra una sorprendente pole bajo la lluvia en Estambul

El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) se ha llevado una sorprendente pole, la primera de su vida, para la carrera del domingo en el Gran Premio de Turquía, en una emocionante sesión de calificación marcada por las duras condiciones en pista, con lluvia y mucha agua, y en la que se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

STROLL POLE



Perez's first ever top three start



Mercedes duo in P6 and P9



Yep... that just happened!#TurkishGP ���� #F1pic.twitter.com/JjTKz24pD8