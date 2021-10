El piloto español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula uno, ha publicado una foto en la que muestra un casco especial en homenaje a La Palma, la isla canaria devastada por el volcán de Cumbre Vieja.

"Os cuento más cosas este jueves", señala el piloto asturiano en un mensaje colgado en las redes sociales.

