Hamilton y Verstappen dan su versión del polémico choque en Arabia: Max, contra la sanción de la FIA

El Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 quedó marcado por un polémico choque entre los dos candidatos al título, Max Verstappen y Lewis Hamilton, en la vuelta 37.

Verstappen lideraba la carrera, frenó en exceso y Hamilton, que iba justo detrás, se tocó con el monoplaza de Red Bull. El choque entre ambos no alteró el ritmo en cabeza de carrera. Tras estudiar la maniobra, la FIA anuncia que le impone cinco segundos de sanción al neerlandés, y Hamilton termina por adelantarle y ganar un Gran Premio que le permite llegar con los mismos puntos que su rival directo por el Mundial a la última prueba de 2021.

Verstappen: "Han pasado muchas cosas con las que no estoy de acuerdo"

Max Verstappen ha asegurado que "no" está "de acuerdo" con la decisión de los comisarios de imponerle cinco segundos de penalización por uno de sus incidentes con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y ha afirmado que él trató de dejar pasarle y que fue este quien no quiso hacerlo.

"Mi opinión es distinta a la de los comisarios", declaró tras la carrera. "Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Lo he intentado en la pista y lo he dado todo. No sabía si los neumáticos iban a llegar al final, y al final he terminado segundo", continuó.

Sobre el momento en el que debía dejarse pasar por vigente campeón del mundo, tras saltarse la curva 1, el holandés relató su visión de los hechos. "Ralenticé el ritmo, quería dejarle pasar, pero él no me quería adelantar y nos tocamos. No entiendo qué sucedió ahí", subrayó, antes de hablar del definitivo Gran Premio de Abu Dabi. "Se decidirá allí y esperemos tener un buen fin de semana".

Hamilton: "Ha frenado fuerte, he intentado ser sensato"

Por su parte, Lewis Hamilton ha asegurado que ha intentado ser "sensato" durante la carrera afirmando que no entendió "por qué" el holandés pisó "el freno con fuerza" antes del choque entre ambos.

"Llevo mucho tiempo corriendo, pero esta carrera ha sido especialmente dura. He intentado ser sensato, con toda mi experiencia en carreras me he mantenido en pista y limpio. Como equipo, nos hemos enfrentado a todo tipo de obstáculos en esta segunda parte de la temporada. Estoy muy orgulloso de todos", indicó tras la carrera.

Además, analizó el momento en el que chocó con la parte trasera del monoplaza de Verstappen cuando se suponía que este debía dejarle pasar. "No he entendido por qué ha pisado el freno con fuerza, le he dado por detrás. Me han dicho después que me tenía que haber dejado pasar. No ha sido fácil", manifestó, y cuestionó los cinco segundos de sanción por el incidente.

"¿Recordáis en 2008 cuando pasé a Kimi Raikkonen por fuera y le tuve que devolver la posición y le adelanté de inmediato? Charlie Whiting dijo que no había problema. Kimi hizo un trompo y me impusieron 20 segundos de penalización y acabé tercero. A mí no me han dado la información de que me tenía que dejar pasar, estaba yendo lento y moviéndose y después ha frenado fuerte, parecía que estaba haciendo una prueba de frenada. Estaba intentando dejarme pasar en la zona de DRS para luego usar él el DRS en la recta de meta. No soy estúpido", afirmó.

Por último, Hamilton desveló la tensión y la emoción con la que está viviendo el equipo este final de campeonato. "Estoy muy orgulloso de los chicos. Llevamos diez años juntos y este es el campeonato más apasionado que les recuerdo. Vamos a ir a la siguiente carrera con la misma energía", finalizó.