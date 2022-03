Hamilton y su nueva motivación: "Ganar carreras te da crédito, pero no cambia las injusticias del mundo"

De nuevo, Lewis Hamilton ha sacado a la luz su faceta más reflexiva en una entrevista concedida a Sky Sports, en la que reconoce que su principal objetivo en la vida más allá del deporte y de ganar carreras en la Fórmula 1.

A sus 37, el heptacampeón del mundo busca la forma de utilizar la F1 como palanca de cambio en el mundo: "A veces puedo hacer presión incomodando un poco, pero es una oportunidad real para provocar esos cambios, y para mí eso es más gratificante que cualquier campeonato".

"Mi objetivo es que en los próximos cinco o diez años, y mis hijos vean a mujeres jóvenes como ingenieras o mecánicas y vean que hay oportunidades".

Y en ese sentido, afirmó que mantiene conversaciones al respecto con Domenicali: "Ese es mi papel aquí. Estoy teniendo conversaciones con Stefano, sentarme con él y ver qué estamos haciendo y cómo podemos trabajar juntos".

Su reciente silencio en redes

Mucho se habló sobre el silencio que Lewis Hamilton mantuvo una vez finalizado el campeonato del mundo de 2021 de Fórmula 1, en un periodo en el que reflexionó precisamente sobre estas cuestiones vitales: "Cuando entré en redes por primera vez, vi que se trataba mucho de construir tu marca y que, cuantos más seguidores tienes, más influyente eres. Pero a medida que fui madurando, reflexiono más sobre qué quiero decir con cada publicación. Y a medida que ganaba campeonatos, empecé a pensar qué significaba eso realmente... Me di cuenta de que, personalmente, son muy gratificantes, pero no cambian nada".

Lewis Hamilton, en Abu DhabiEFE





"Te da más crédito, pero no cambia nada", prosigue con su reflexión: "No cambia que todavía haya guerras, tengamos problemas de racismo, que haya gente que sufre abusos... Así que pensé en cómo podemos utilizar este escenario. Creo que entonces descubrí que mi motivación no es la de ser solamente un piloto de carreras".