Hamilton lidera la primera sesión de entrenamientos libres en Turquía

El piloto inglés Lewis Hamilton ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Turquía, donde tendrá difícil lograr la victoria debido a una sanción, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso han empezado quinto y noveno, respectivamente.

Antes de que los motores arrancaran en el Intercity Istanbul Park, los mecánicos de Mercedes se vieron obligados a cambiar la cámara de combustión del coche de Hamilton. De acuerdo al reglamento, la sanción estipulada es de diez puestos en la parrilla de salida del domingo, por lo que el británico sabe que será complicado mantener el liderato del Mundial el próximo domingo.

Este contratiempo no perturbó el pilotaje del vigente campeón, que paró el cronómetro en 1:24.178 y aventajó en más de cuatro décimas a su gran rival por el título, Max Verstappen, quien pilotó un novedoso vehículo de color blanco en homenaje a Honda, la marca que propulsa al equipo austriaco.

Charles Leclerc fue tercero a 51 milésimas del neerlandés y la quinta posición de Carlos Sainz, que perdió casi siete décimas con Hamilton, redondeó el buen arranque de la 'Scuderia'. El piloto madrileño cogió esperanzas con vistas a una posible remontada el domingo, cuando saldrá último por sanción.

Por su parte, Fernando Alonso se situó noveno, a 1,2 segundos del mejor registro, y perdió el primer mano a mano con su compañero Esteban Ocon, sexto con más de medio segundo de ventaja. Además, también se colaron en el 'Top 10' Lando Norris, Pierre Gasly y Sergio Pérez, décimo.

