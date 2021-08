El Gran Premio de Japón se cancela por la Covid-19

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 que debía disputarse del 8 al 10 de octubre ha sido cancelado debido a "complejidades" causadas por la pandemia de coronavirus en el país nipón, cuyo gobierno ha optado por cancelar la cita en el circuito de Suzuka. "Tras las negociaciones en curso con el promotor y las autoridades en Japón, el gobierno japonés ha tomado la decisión de cancelar el Gran Premio de esta temporada, debido a las complejidades actuales por la pandemia en el país", anunció la F1 en un comunicado.

