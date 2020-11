El Gran Premio de Arabia Saudí se estrenará en el calendario en 2021

La Fórmula 1 ha confirmado la inclusión en el calendario del próximo Mundial 2021 del Gran Premio de Arabia Saudí, que celebrará su primera edición en la ciudad de Jeddah en noviembre de 2021 y lo hará con una carrera nocturna.

La cita se celebrará a orillas del Mar Rojo en la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí y confirma la apuesta del país por los deportes de motor, ya que actualmente es la sede única del Rally Dakar, que comenzará su próxima edición el 3 de enero.

