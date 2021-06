El GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 contará con aforo completo en Silverstone

Silverstone y la Fórmula 1 anunciaron este jueves que el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará del 16 al 18 de julio, podrá tener aforo completo en las gradas del circuito, después de que la cita fuera incluido en el Programa de Investigación de Eventos del Gobierno del Reino Unido.

"Estamos encantados de confirmar que el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 se ha incluido en la última fase del Programa de Investigación de Eventos (ERP) del Gobierno del Reino Unido, lo que permite su aforo completo", señaló un comunicado del circuito y Liberty Media.

