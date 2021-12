Hamilton arrancará primero en Arabia Saudí

El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, el vigésimo primero y penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Yeda, donde el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -con 8 puntos de ventaja sobre el anterior- arrancará tercero.





