Verstappen lidera el primer libre en Losail

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el debutante Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Losail.

CLASSIFICATION: FP1 @Max33Verstappen flexing his muscles early on in Round 20 to top the timesheets ????#QatarGP ???? #F1pic.twitter.com/sL33pZIIkN