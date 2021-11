La FIA desestima la apelación de Mercedes y deja sin sanción a Verstappen

La apelación presentada por Mercedes contra la decisión de no sancionar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial de Fórmula Uno- por lo que ellos consideraban una acción antirreglamentaria que afectaba a su piloto inglés Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, del pasado domingo, no ha sido aceptada a trámite, según se anunció este viernes en el circuito de Losail, en Qatar.



Los comisarios de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) decidieron no admitir a trámite la apelación de Mercedes; una decisión que se esperaba el jueves y que fue pospuesta a este viernes, por lo que ni siquiera se entrará a valorar una posible sanción al líder del Mundial, que aventaja en 14 puntos al siete veces campeón mundial Hamilton, en el Mundial más apretado y emocionante de los últimos años.



Durante el citado Gran Premio, Verstappen se defendió de un intento de adelantamiento por parte de Hamilton en una acción en la vuelta 48 que fue anotada y no recibió sanción alguna. Sin embargo, Mercedes solicitó tras la carrera del pasado domingo un "derecho de revisión" sobre la decisión de no sancionar al neerlandés por el incidente de Interlagos, por lo que el jueves los comisarios se reunieron en el circuito de Losail, sede del debutante Gran Premio de Qatar, con representantes de Red Bull y de Mercedes.



Tras varias horas de espera, se anunció en Losail que sería este viernes cuando se tomase la decisión acerca de la admisión o no del "derecho de revisión" solicitado por Mercedes; que, finalmente, fue desestimada.



En un comunicado hecho público este viernes, los comisarios consideran que las pruebas presentadas por Mercedes son "nuevas y relevantes", pero al considerarlas "no significativas", desestiman la apelación de la escudería de Brackley, que lidera el Mundial de constructores -que ganó los siete años pasados- con once puntos de ventaja sobre Red Bull .



Verstappen -nueve veces victorioso este año, 19 en total- marcó este viernes el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre, en el que Hamilton -que en Brasil festejó su sexto triunfo de la temporada, el 101 de su carrera- marcó el cuarto crono.