Ferrari muestra el primer día de Carlos Sainz como piloto de la escudería

La escudería Ferrari mostró un vídeo en su cuenta de Twitter con imágenes inéditas de Carlos Sainz como piloto de Ferrari.

La escudería de Maranello ha desvelado imágenes desde dentro del box de Fiorano durante la semana de pruebas en la que tanto el madrileño como su compañero, Charles Leclerc, probaron sensaciones con el monoplaza SF18.

