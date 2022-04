Ferrari manda también en Australia en una gran jornada de Alonso con el Alpine

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Australia, el tercero del año, que se disputa en el circuito semiurbano de Albert Park de Melbourne, en el que los españoles Carlos Sainz -compañero del anterior en la 'Scuderia' y que había sido el más rápido en el primer ensayo- y Fernando Alonso (Alpine) marcaron el tercer y el cuarto tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el quinto.

En la mejor de sus 27 vueltas, Leclerc cubrió -con neumático blando, al igual que el resto, cuando preparaban la calificación, antes de hacer tandas largas de simulación de carrera- los 5.303 metros de la pista australiana en un minuto, 18 segundos y 978 milésimas, 245 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón mundial, que repitió 22 veces el remozado trazado de Albert Park en una sesión en la que todos marcaron los mejores cronos de la jornada.

Sainz -segundo en el Mundial, con 33 puntos, doce menos que Leclerc- demostró que estará de nuevo en la pelea en Australia; después de haber sido segundo en Baréin y tercero en Arabia. El talentoso piloto madrileño dio 27 vueltas y en la mejor de ellas se quedó a 398 milésimas del tiempo de su compañero de equipo; en un entrenamiento que concluyó a 21 grados centígrados ambientales y con 28 en el asfalto.

Su compatriota Alonso marcó el cuarto crono de la jornada. El doble campeón mundial asturiano, noveno en el primer libre, giró 22 veces en la remozada pista en la que ganó con un Renault en 2006 -el año que revalidó título-; y en su mejor vuelta paró el cronómetro en 1:19.537, a 559 milésimas de Leclerc.

'Checo' se inscribió quinto en la tabla de tiempos. El mexicano de Red Bull -que acabó cuarto en Arabia, donde había salido desde la 'pole'- se quedó a 680 milésimas del tiempo del líder del campeonato en la mejor de las veinte vueltas que dio en la sesión vespertina; sin grandes incidencias y que estuvo parada unos pocos minutos, con bandera roja, para retirar de pista los desperfectos de una de las piezas (el 'labio') que se había desprendido de la parte delantera del monoplaza del canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

