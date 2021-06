Fernando Alonso: "Siento que las cosas van mejorando para mí"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) declaró, en la rueda de prensa previa al GP de Francia, que sus sensaciones con el coche "van mejorando" y aseguró que pelearán por"lograr resultados"hasta la última carrera en Abu Dabi.



"En cierto modo, siento que las cosas van mejorando para mí en cuanto a las sensaciones con el coche y a extraer el máximo. Creo que a partir de Portugal hubo un claro cambio en cómo me sentía con el coche. En Barcelona, de nuevo, entré en la Q3 y luego el domingo la estrategia de una parada fue un poco demasiado ambiciosa", dijo Alonso en declaraciones recogidas por el portal Motorsport.







"En Mónaco, hasta la clasificación, me sentí bien, e incluso el domingo. Y luego Bakú, fue el mejor resultado de todo el año, así que creo que las cosas están mejorando y no puedo esperar a conseguir mejores resultados en la segunda parte de la temporada", añadió.



Sobre el circuito de Paul Ricard, en el que correrá este fin de semana, dijo: "Soy positivo en cuanto a la competitividad aquí. Creo que Mónaco y Bakú, al ser circuitos urbanos, fueron una preparación y una sensación diferente con los coches, para todos. Así que, si tomamos Portimao y Barcelona como la última comparación real, creo que estábamos en una tendencia positiva".

Por otro lado, Carlos Sainz también ha hablado en rueda de prensa este mismo jueves. El piloto español ha dicho que su objetivo es hacer un fin de semana "sólido" y que espera acabar en posiciones similares a las del GP de Barcelona, en el que fue séptimo.



"En Francia volveremos a las posiciones en las que esperamos estar cada fin de semana, quizá estemos más o menos como en Barcelona. Sabemos que somos competitivos, pero no al nivel de las dos últimas carreras", apuntó en la rueda de prensa previa y según recoge el portal Soymotor.

Carlos Sainz marcó este jueves el segundo mejor crono en los libres del GP de Mónaco.EFE



"Quiero hacer una buena clasificación, una buena salida y una buena gestión de los neumáticos. En estas carreras cuando hemos hecho una buena estrategia, la clasificación no había ido bien el día anterior. Cuando sí que he hecho una buena clasificación, la primera vuelta no ha sido la mejor. Por ello, busco hacer un fin de semana sólido y sumar buenos puntos para el equipo", agregó.

Sainz, además, agradeció a la FIA y a la Fórmula 1 la relajación en los protocolos anti-COVID. "Tenemos un poco más de normalidad, ahora no tengo que llevar la mascarilla en esta entrevista, y estoy agradecido a las FIA y a la Fórmula 1 por ser un poco más permisivos con las normas. Hemos demostrado que se puede correr de forma segura en nuestra burbuja. También son grandes noticias tener de vuelta a los aficionados, espero que podamos disfrutar más de este paso hacia la normalidad", concluyó.