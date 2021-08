Fernando Alonso prolonga su contrato con Alpine para 2022

Alpine ha confirmado este jueves que el piloto español Fernando Alonso continuará compitiendo para el equipo francés en el Mundial de 2022, cuando la reglamentación de la Fórmula 1 experimentará una completa revolución que puede abrir nuevas opciones de éxitos.

"Alpine F1 Team se complace en anunciar que el dos veces campeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, continuará con sus colores para la temporada 2022 junto a Esteban Ocon. La prórroga del contrato de Fernando señala la continuación de una colaboración ya de por sí sólida, recién salida de su histórica primera victoria en el Gran Premio de Hungría, en la que Fernando desempeñó un papel fundamental", anunció Alpine en un comunicado.

Por su parte, Alonso se confesó "muy feliz" tras confirmarse su continuidad. "Me sentí como en casa desde el momento en que regresé a este equipo y me recibieron con los brazos abiertos. Es un placer volver a trabajar con algunas de las mentes más brillantes de nuestro deporte en Enstone y Viry-Châtillon. Ha sido una temporada complicada para todos, pero hemos mostrado avances como equipo y el resultado en Hungría es un buen ejemplo de esta progresión", valoró.

.@Alo_Oficial ?? Alpine F1 Team



Continuing the journey for 2022. Read the full announcement below ??#Alonso2022#BelgianGP