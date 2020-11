Fernando Alonso exprime el Renault RS18 en su segunda jornada de test en Baréin

El piloto español Fernando Alonso (Renault) completó este jueves el segundo día seguido de test en el circuito de Baréin, al volante del R.S.18, para exprimir su opción de rodaje de cara a su regreso a la Fórmula 1 la próxima temporada.

Después de los más de 500 kilómetros del miércoles, Alonso rodó otras 93 vueltas en Sakhir, aunque con el coche que le deja la normativa, el de hace dos años y no el actual. La doble sesión sin embargo supone un paso adelante para el bicampeón del mundo.

More testing fun for @alo_oficial today. Another 93 laps completed at the wheel of the #RS18, which concludes his test in Bahrain!#RSspirit �� @BAH_Int_Circuitpic.twitter.com/mJPZKHHWbp