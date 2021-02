Fernando Alonso no estará en la presentación de su equipo por las limitaciones de la cuarentena

El Alpine que conducirá el español Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula Uno será presentado el próximo 2 de marzo, como ya informó hace unas semanas la escudería francesa a través de las redes sociales.

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



