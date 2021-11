Fernando Alonso se ve con opciones en 2022: "Con el cambio de reglamentación, quizás cambien las cosas"

El español Fernando Alonso, piloto de la escudería Alpine-Renault en la Fórmula 1, aseguró este jueves que el próximo año volverá a su máximo nivel para luchar por ganar su tercer título.



"Seguramente en 2018 cuando dejé la Fórmula 1 tenía la confianza para exprimir el McLaren de esos años al 100 por cien. Ahora aunque estoy más cómodo, creo que el año que viene podré llegar al 100 por cien en cuanto a comodidad y prestaciones", respondió a Efe en una rueda de prensa en la víspera del Gran Premio de México.

Buenos días México! ?? — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 3, 2021



El primer español en ganar un título en la máxima categoría aceptó que las primeras cuatro o cinco carreras de la temporada 2021, que marcaron su regreso a la Fórmula 1 tras dos años ausente, fueron las más complicadas en su retorno.



"Estoy contento con la evolución de cómo fue el año. La vuelta a la Fórmula 1 nunca es fácil porque hay cosas que cambian con respecto a otras categorías. Poco a poco me adapté al equipo, velocidad y a la competición. Tuve cuatro o cinco carreras que no estuve al nivel adecuado, pero a partir de Bakú empecé a sumar puntos en todas hasta Austin".

Optimismo de cara al Mundial 2022

Alonso se mostró optimista en los cambios al reglamento para la temporada 2022 de la Fórmula 1 ya que a su parecer habrá más competencia y los protagonistas de las victorias no serán sólo Red Bull y Mercedes.



"En 2022 habrá un cambio de reglamentación lo suficientemente importante para que cambien las cosas. Con este cambio existe la posibilidad de que se mezclen las cartas y algún equipo tenga más oportunidad y ojalá sea Alpine, que está invirtiendo mucho dinero y tiempo en el nuevo coche", señaló.



El conductor de 40 años dijo que los españoles son privilegiados por contar con dos pilotos, ya que además de él su compatriota Carlos Sainz, de Ferrari, ocupan lugares en la parrilla.

Carlos Sainz confiesa que firmó el contrato con Ferrari "en pijama"Cordon Press



"Este es un deporte en el que solo 20 pilotos de todo el mundo compiten, es el deporte más exclusivo del mundo y ahora mismo tenemos dos en España, no nos podemos quejar. Carlos tiene futuro, no sé si llegará otro piloto español joven, ojalá que sí. Lo que tenemos ahora es un privilegio, no es fácil tener dos", sentenció.



Alonso se encuentra en la décima posición de la temporada 2021 de la Fórmula 1 con 58 puntos. En el Gran Premio de México, que se correrá este domingo, buscará subir al podio por primera vez desde 2014.