Fernando Alonso: "El coche fue muy bien, pero necesitamos entender mejor el nuevo paquete aerodinámico"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), décimo en la combinada de tiempos de la segunda jornada de entrenamientos del test de pretemporada de Baréin, se ha mostrado satisfecho con las 128 vueltas que ha podido rodar en el circuito de Sakhir, pero ha asegurado que todavía deben "entender un poco mejor" el nuevo paquete aerodinámico del monoplaza.

"Completamos muchas vueltas hoy y seguimos el programa que estaba planeado, así que eso es bueno, pero tenemos que sentarnos ahora y analizar todo. El coche fue muy bien hoy, pero creo que aún necesitamos entender las características del nuevo paquete aerodinámico un poco mejor", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

