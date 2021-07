Fernando Alonso y Carlos Sainz, con dudas de cara a Silverstone

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) se mostró expectante este jueves de cara al Gran Premio de Gran Bretaña, ya que estrenará el novedoso formato de calificación sprint, sin poder hablar de "una estrategia clara" y sí de ir "paso a paso" sin asumir muchos "riesgos".

"Queremos ver cómo es de competitivo el coche. Silverstone es un circuito muy diferente a Austria, quizá no tengamos tanta confianza de que el coche vaya a rendir a ese nivel. Veremos también el nuevo formato que añadirá nuevas complicaciones", dijo en la rueda de prensa oficial.

